- Libano: patriarca maronita Rai accoglie con favore “ogni passo verso elezione presidente” - Il patriarca maronita del Libano, cardinale Bechara Rai, ha accolto con favore “ogni passo verso un consenso per l’elezione di un presidente”. È quanto emerso durante il sermone del patriarca pronunciato in occasione della messa domenicale, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa libanese “Nna”. Il patriarca ha messo in guardia contro il cosiddetto approccio "vincitore e perdente" tra "individui o componenti del Paese". “Questo approccio potrebbe portare a una pericolosa spaccatura nel Paese, mentre ora è necessario garantire il benessere del Libano e del suo popolo”, ha aggiunto il patriarca. Il Libano è senza un presidente dalla fine del mandato dell’ex capo dello Stato il 31 ottobre del 2022. (segue) (Res)