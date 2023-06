© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marocco-Israele: volume scambi commerciali aumentato del 15 per cento ad aprile - Gli scambi commerciali tra il Marocco e Israele hanno registrato un notevole sviluppo dalla ripresa delle relazioni diplomatiche bilaterali alla fine del 2020. Ad aprile, il valore degli scambi è stato di circa 4 milioni di dollari, registrando un aumento di oltre il 15,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022. È quanto emerge dai dati pubblicato dell'Istituto di pace per gli Accordi di Abramo, secondo cui il valore degli scambi commerciali tra i due Paesi nei primi quattro mesi di quest'anno ha registrato un aumento del 150 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, attestandosi a circa 29 milioni di dollari. (Res)