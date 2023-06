I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sudan: Ue accoglie con favore proroga mandato missione Unitams - L'Unione europea accoglie con favore la decisione unanime del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di prorogare fino al dicembre 2023 il mandato della Missione integrata di assistenza alla transizione delle Nazioni Unite in Sudan (Unitams) per assistere la transizione politica, i progressi verso la governance democratica, la protezione e la promozione dei diritti umani e la pace sostenibile. "Riaffermiamo il nostro sostegno alla tabella di marcia dell'Unione africana per la risoluzione del conflitto in Sudan e siamo lieti che l'estensione del mandato Unitams contribuirà a garantire un'azione regionale e internazionale inclusiva e coordinata, sotto la guida africana, per garantire un processo di pace praticabile, e la ripresa della transizione al governo civile e alla democrazia in Sudan", si legge in una nota del portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna. "Ancora una volta ricordiamo alle forze armate sudanesi (Saf) e alle Forze di supporto rapido (Rsf) i loro obblighi ai sensi del diritto internazionale di proteggere i civili e garantire l'accesso umanitario. Le violazioni dei diritti umani vengono monitorate e documentate e i responsabili saranno ritenuti responsabili", prosegue la nota. (Res)