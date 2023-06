Torino: Festival dell'Economia, sold out per molti eventi e confermata l'edizione 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Buon successo per il Festival internazionale dell'Economia di Torino che per la seconda edizione ha registrato il sold out nella maggioranza degli eventi. Numeri che hanno spinto gli organizzatori del Festival a confermare già da ora l'edizione 2024 che si svolgerà dal 30 maggio al 2 giugno. "Ho visto tantissimi giovani nelle sale - ha affermato Tito Boeri, direttore scientifico del Festival -, una partecipazione non solo attenta ma anche attiva, con domande poste dal pubblico di grande qualità. Ho letto in molti colleghi la voglia di divulgare, di raccontare in maniera accessibile a tutti non solo i risultati delle loro ricerche, ma anche il metodo, sempre rigoroso, con cui è stato possibile conseguirli. Tutto questo, assieme alla meravigliosa accoglienza di Torino, ci dà ragione di tanti sforzi e ci fa guardare con fiducia alle prossime edizioni del Festival", ha concluso. (Rpi)