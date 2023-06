Roma: irrompe in casa della ex compagna e la minaccia con un coltello, arrestato 49enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si era presentato ubriaco a casa dell'ex compagna, entrando di nascosto mentre lei stava ancora dormendo, per poi aggredirla e minacciarla di morte con un coltello. Per questo, i carabinieri della compagnia di Colleferro hanno arrestato un 49enne di Artena, in provincia di Roma, già con precedenti, accusato di atti persecutori e porto di armi e/o oggetti atti ad offendere. I fatti risalgono allo scorso 29 maggio, quando l'uomo aveva raggiunto la casa della sua ex compagna, una 54enne sudamericana ma da tempo residente ad Artena, e, dopo aver forzato la porta di ingresso dell’abitazione, in preda a uno stato di forte alterazione dovuta all’assunzione di alcol, l’aveva prima sorpresa nel sonno per poi minacciarla di morte brandendo un coltello e, infine, l’aveva aggredita fisicamente strattonandola e tirandole i capelli. La donna, dopo essersi divincolata, è riuscita a richiedere aiuto al 112. Sul posto, nel giro di pochi minuti, sono intervenuti i carabinieri, che con non poca fatica sono riusciti ad accedere all’interno dell’abitazione dopo che il 49enne si era chiuso all’interno dell’abitazione ancora armato, con l’intenzione di impedire l’accesso ai militari. Una volta all’interno, i carabinieri sono stati presi di mira da minacce e spintoni da parte dell’uomo, che è stato bloccato e disarmato, evitando ulteriori conseguenze. Il coltello “militare”, lungo circa 32 centimetri, è stato rinvenuto e sequestrato dai carabinieri. La vittima, si è convinta nuovamente a denunciare ai carabinieri le continue aggressioni fisiche e le minacce di morte subite dall’ex compagno, che aveva deciso di lasciare nel mese di settembre scorso. Infatti, in quella occasione il 49enne venne arrestato dai Carabinieri della Stazione di Artena per maltrattamenti in famiglia e porto abusivo d’arma in quanto l’aveva minacciata con una pistola gettandola in un dirupo prima dell’arrivo dei militari. L’incubo per la donna è finito ieri mattina quando per il 49enne, al termine delle formalità di rito, si sono spalancate le porte del carcere di Velletri.(Rer)