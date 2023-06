Difesa: Musumeci, due secondi di storia dei Carabinieri a servizio di Patria e cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono trascorsi 209 anni dalla Fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Due secoli di storia a servizio della Patria e dei cittadini. Oggi il legame tra l’Arma e il territorio è indissolubile, consolidato nel tempo dallo straordinario lavoro di tanti servitori della nostra Nazione che ogni giorno mettono a repentaglio la propria vita per garantire la sicurezza e la legalità". Lo afferma il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci. "In questo giorno speciale per l’Arma dei Carabinieri - prosegue - rivolgiamo a tutti gli uomini e le donne che indossano la divisa il nostro particolare ringraziamento per l’impegno e la professionalità profusi quotidianamente, ma anche un pensiero a quanti in questi anni sono caduti, in Italia come all’estero, nelle varie missioni internazionali di pace, difendendo i valori fondanti della nostra democrazia”, conclude Musumeci. (Rin)