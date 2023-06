Sudan: numero due del Consiglio sovrano apre a nuova tregua "ma solo se le Rsf si ritirano da Khartum" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo tentativo negoziale avviene mentre proseguono i combattimenti sul campo. Ieri le Rsf hanno annunciato di aver abbattuto un altro aereo militare delle Forze armate sudanesi (Saf), che aveva effettuato un raid contro le loro postazioni a Khartoum Bahri, città a nord della capitale Khartum, mentre da giorni si susseguono allarmate notizie degli abitanti di Khartum su un aumento della presenza militare di entrambe le forze. Secondo le ultime notizie, sembrerebbe che l'esercito del generale Abdel Fattah al Burhan si stia preparando a lanciare una nuova offensiva nella capitale, nel tentativo di recuperare porzioni di territorio conquistate dalle Rsf. L'esercito regolare sudanese ha c chiesto rinforzi per aumentare la risposta militare nei combattimenti in corso a Khartum e dintorni contro le Rsf e preparare presumibilmente una nuova offensiva. Lo riferisce "Al Jazeera", citando fonti locali secondo cui truppe di rinforzo sono state viste nel sud della capitale ma dove anche le Rsf hanno aumentato la loro presenza. (segue) (Res)