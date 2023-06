Sudan: numero due del Consiglio sovrano apre a nuova tregua "ma solo se le Rsf si ritirano da Khartum" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I movimenti militari di entrambe le parti hanno aumentato negli abitanti rimasti e Khartum e nella vicina Omdurman il timore di un'escalation nei combattimenti che aggraverebbe ulteriormente la già drammatica situazione umanitaria e degli ospedali. Da due giorni, inoltre, a Khartum l'esercito sudanese cerca di prendere il controllo di una base militare conquistata dalle Rsf, mentre agli abitanti dei dintorni è stato raccomandato di rimanere il più lontano possibile da questo punto. I combattimenti hanno continuato a infuriare anche altrove nello Stato di Khartum e nel Darfur, intensificandosi nonostante le sanzioni imposte dagli Stati Uniti dopo l'inosservanza dell'ennesimo cessate il fuoco dichiarato dai rappresentanti delle parti riuniti a Gedda, in Arabia Saudita. In questo contesto, la Mezzaluna Rossa del Sudan ha rivelato che dall'inizio del conflitto i suoi volontari hanno sepolto 180 persone non identificate: 102 corpi sono stati seppelliti nel cimitero di al-Ashegilab, a Khartum, ed altri 78 nel Darfur. Inoltre, secondo il Programma alimentare mondiale (Pam) delle Nazioni Unite, circa 15.400 tonnellate di aiuti alimentari destinati al Darfur occidentale sono stati saccheggiati dall'inizio del conflitto, scoppiato il 15 aprile. (Res)