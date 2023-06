Scuola: oltre 52.000 i docenti tutor, per Valditara "risultato importante" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si tratta di un risultato importante, dovuto alla risposta eccezionale giunta dalla comunità scolastica tutta e dai docenti in particolare, che, nonostante gli impegni già gravosi di chiusura dell'anno scolastico, hanno dimostrato di voler ricoprire un ruolo da protagonisti del cambiamento della scuola", ha dichiarato il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. "Ai docenti e ai dirigenti scolastici va il mio ringraziamento", ha proseguito il ministro, "a dispetto delle previsioni negative di taluni, l'importante novità introdotta dal Ministero ha riscosso un diffuso consenso. Ora lavoreremo insieme, anche attraverso un costante confronto con tutti gli interlocutori istituzionali, per proseguire il percorso di personalizzazione della didattica e di orientamento, nell'interesse delle studentesse e degli studenti italiani e in linea con le migliori esperienze internazionali". Hanno chiesto di partecipare al percorso di formazione dei docenti tutor anche l'Aninsei, l'associazione degli istituti non statali, le Province autonome di Bolzano e Trento nonché la Regione autonoma Valle d'Aosta per i rispettivi docenti. Il percorso di formazione sarà dunque esteso agli insegnanti di queste importanti realtà del sistema scolastico. (Rin)