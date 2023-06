Messico: amministrative, il partito del presidente ottiene una storica vittoria nello Stato del Messico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento di rigenerazione nazionale (Morena), il partito del presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, ha ottenuto la presidenza dello Stato del Messico (Edomex), ponendo fine a oltre 90 anni di governo del Partito rivoluzionario istituzionale (Pri). Lo Stato, il più popoloso dei 31 in cui è diviso il Messico, sarà infatti governato da Delfina Gomez Alvarez, la maestra elementare che Lopez Obrador aveva nominato ministro dell'Educazione a inizio 2021. Gomez - candidata di una coalizione composta anche dal Partito del Lavoro e dai Verdi - ha ottenuto oltre 2,81 milioni di voti, pari al 52,6 per cento dei consensi, contro i 2,37 milioni (44,4 per cento) andati a Paulina Alejandra Del Moral Vela. Storico, ma non inatteso, l'esito dell'elezione costituisce un segnale importante in vista delle presidenziali del 2024, confermando il sostegno di cui gode il partito del presidente. (segue) (Mec)