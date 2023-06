Messico: amministrative, il partito del presidente ottiene una storica vittoria nello Stato del Messico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La governatrice eletta, in sintonia con l'agenda più volte ribadita dal governo centrale, ha annunciato un serrato impegno contro la corruzione. "Procediamo al cambio, perché realmente coloro che vogliono un incarico devono voler servire il popolo", ha detto Delfina Gomez incentivando la "denuncia cittadina, perché ciò che vogliamo è togliere la corruzione. Sin d'ora vi dico: niente corruzione, nessuna pastetta e occorre denunciare per impegnarci a fondo per sconfiggere questo male". Tra i primi impegni promessi dalla maestra, quello di costruire una squadra di governo composta per la metà da donne, la riduzione dei salari più alti all'interno della pubblica amministrazione, con fondi da reindirizzare a "quei capitoli abbandonati dal Pri". (segue) (Mec)