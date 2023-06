Messico: amministrative, il partito del presidente ottiene una storica vittoria nello Stato del Messico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gomez Alvarez è stata anche presidente municipale dalla città di Texcoco, deputata federale e senatrice eletta. Quello del Messico è uno Stato centrale del Paese nordamericano, confinante con la capitale (il distretto federale di Città del Messico). Con poco meno del 10 per cento del pil del Paese, lo Stato del Messico è una delle regioni più produttive dell'America latina, pur se con problemi non secondari di sicurezza legati anche alla quota di povertà che soprattutto tra il 2012 e il 2014 ha raggiunto livelli allarmanti. La sua capitale è Toluca de Lerdo, anche se la più popolosa è Ecatepec de Morelos. Gli abitanti vengono chiamati "messichensi", per distinguerli dall'aggettivo usato per gli abitati della nazione, "messicani". Con una popolazione di quasi 17 milioni di persone, lo Stato del Messico ha dato il via alla carriera di importanti leader messicani, quali l'ex presidente Enrique Pena Nieto. (segue) (Mec)