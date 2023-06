Messico: amministrative, il partito del presidente ottiene una storica vittoria nello Stato del Messico (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coalizione che fa riferimento a Morena sta nel frattempo selezionando il nome del candidato per le prossime presidenziali. Come da dettato costituzionale, il capo dello Stato uscente, Lopez Obrador, non potrà correre per un secondo mandato anche se i sondaggi sembrerebbero ancora dalla sua parte. I candidati più gettonati sono l'attuale sindaco della capitale, Claudia Sheinbaum, e il ministro degli Esteri, Marcelo Ebrard Casaubond. La prima risulta in vantaggio nelle diverse inchieste elaborate dai media, forte soprattutto di una immagine di innovazione creatasi con la gestione di Città del Messico. Ebrard, considerato un fedele interprete della linea politica del presidente, potrebbe a breve presentare le dimissioni da ministro, proprio per potersi dedicare alla competizione elettorale. (Mec)