Decreto Pa: al via discussione generale in Aula Camera

- E' cominciata, nell’Aula della Camera, la discussione generale del decreto recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, il cosiddetto decreto Pa. Le votazioni sono previste non prima delle 14. Molto probabile che, al termine del dibattito, il governo ponga la questione di fiducia sul provvedimento che dovrà poi passare all’esame del Senato per essere convertito in legge, pena la decadenza, entro il prossimo 21 giugno. Le opposizioni, dal canto loro, sono pronte a dare battaglia, ricorrendo anche all’ostruzionismo. Nel mirino di Partito democratico, Movimento cinque stelle ed Alleanza Verdi e Sinistra, in particolare, l’emendamento presentato dall’esecutivo, ed approvato nei giorni corsi dalle commissioni Affari costituzionali e Lavoro di Montecitorio, che dispone lo stop al controllo concomitante della Corte dei conti sulle spese legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). La norma, che ha provocato qualche tensione con la magistratura contabile e con la commissione europea, definita da fonti parlamentari del Pd "una forzatura inaccettabile", prevede, inoltre, una proroga fino a fine giugno dell'anno prossimo dello scudo erariale.(Rin)