Pd: Angelucci, sospendo candidatura per segreteria Lazio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tanti di noi hanno sempre scelto la seconda il bene comune e dei cittadini e proprio per questo abbiamo deciso di candidarci al congresso regionale, per cambiare la visione, per ridare dignità agli iscritti umiliati e al partito, per rinnovare il gruppo dirigente e per costruire il Lazio del futuro. Lo abbiamo fatto con la forza delle idee, fuori dalle correnti cercando di interpretare al meglio quanto chiesto dalla nostra Segreteria Schlein che appena insediata aveva dichiarato che avrebbe lavorato per togliere 'capi bastoni, cacicchi e signori delle tessere' - sottolinea l'esponente del Pd -. A quelle parole non sono seguiti i fatti soprattutto nel Lazio dove altrimenti non ci troveremmo in questa situazione. È stato deciso un percorso congressuale che è stato modificato senza alcuna spiegazione umiliando così tutte le iscritte e gli iscritti. Avevamo chiesto che i congressi del Lazio e di Roma venissero fatti a settembre per permettere una discussione vera, riconoscendo il ruolo fondamentale degli iscritti e per dare dignità a chi come volontario si occupa del partito tutti i giorni".(Rer)