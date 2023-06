Pd: Angelucci, sospendo candidatura per segreteria Lazio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci hanno fatto passare per quelli che scocciavano - aggiunge Angelucci -. Hanno deciso i tempi, poi sono state decise delle regole come anche avvenuto in Sardegna e in altre regioni che hanno modificato in corsa senza alcuna spiegazione mettendo nel caos il congresso e continuando con l' umiliazione degli iscritti che ora dovranno votare, senza che ancora oggi ci sia la platea degli iscritti certificata, per qualcosa che non decide nulla perdendo del tempo prezioso che avremmo dovuto usare per il confronto, il dibattito è l' analisi dei programmi. Sembra che il partito sia una loro proprietà. Tutto questo nel silenzio, a oggi, della nostra segretaria che nessuna parola ha detto sul congresso del Lazio. È questo il partito che vuole, che continua a essere chiuso, in mano ai capi corrente. Noi non ci stiamo a questo, noi vogliamo la discussione nei circoli, il dibattito aperto, la discussione sulla linea politica su come ritrovare il consenso perso dei cittadini. Non ce lo stanno permettendo. Ma noi non saremo parte di questo modo di fare. Mi auguro che ci sia un sussulto immediato. Per l'enorme rispetto che abbiamo verso la nostra comunità in attesa di avere un chiarimento parteciperemo alle discussioni nei circoli - conclude - ma in segno di solidarietà verso il ruolo degli iscritti non parteciperemo al voto e chiediamo che lo stesso venga tolto non comportando nessuna scelta." (Rer)