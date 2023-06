Ucraina: sindaco Kiev, situazione "critica" dei rifugi antiaerei nella capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attuale situazione dei rifugi antiaerei a Kiev è "critica". Lo ha dichiarato il sindaco di Kiev, Vitaliy Klitschko, in un messaggio pubblicato su Telegram. Il sindaco ha precisato che le autorità della capitale hanno effettuato l'ispezione di 1.600 rifugi in tutta la città e i controlli proseguono. Lo stato dei rifugi già ispezionati è stato definito "critico", perché circa la metà di essi non sono adeguati alla loro funzione, mentre circa il 10 per cento è chiuso. La situazione peggiore si osserva nel quartiere di Podolsk, dove l'80 per cento dei rifugi disponibili è inutilizzabile. Klitschko ha ricordato che l'amministrazione ha stanziato circa 1,2 miliardi di grivnie (30,5 milioni di euro) per allestire i rifugi. (Kiu)