Finanza: Generali Investments, azioni globali solo leggermente in rosso a maggio nonostante aspettative tassi al rialzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre i problemi bancari passavano in secondo piano e il presidente degli Stati Uniti Biden e il leader della Camera McCarthy hanno raggiunto un accordo dell'ultimo minuto sul tetto del debito, i mercati hanno concluso il mese di maggio con una nota positiva. Le azioni globali sono solo leggermente in rosso (Msci World -0,4 per cento), scrollandosi di dosso le aspettative sui tassi riviste al rialzo e un aumento di 27 punti base nei rendimenti statunitensi a 10 anni. È quanto emerge da un’analisi di Thomas Hempell, Head of Macro and Market Research di Generali Investments. Il quadro globale non è però tra i più incoraggianti. Il rimbalzo della riapertura cinese ha deluso prima ancora che iniziasse, il commercio globale mostra difficoltà e le sorprese economiche stanno peggiorando, tornando in negativo per la prima volta dall'autunno dello scorso anno. L'inflazione complessiva diminuirà grazie agli effetti base e al calo dei prezzi dell'energia. Ma la vischiosa pressione sui prezzi di fondo manterrà le principali banche centrali attente a politiche restrittive più a lungo. Un pivot della Fed non è previsto prima del dicembre 2023 e, per la Bce, non prima della metà del 2024. La continua inversione della curva dei rendimenti sui mercati obbligazionari sembra confermare i timori di recessione, ma gli investitori azionari e nel segmento HY sembrano credere che questa volta sia diverso. Certo, il posizionamento di mercato rimane ribassista, lasciando spazio a rimbalzi contrarian. (segue) (Rin)