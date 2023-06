Finanza: Generali Investments, azioni globali solo leggermente in rosso a maggio nonostante aspettative tassi al rialzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I solidi dati sui consumi e l’occupazione negli Stati Uniti - prosegue Hempell - potrebbero ancora per un po'sfidare i venti contrari incombenti. E i bassi prezzi dell'energia stanno mitigando i problemi delle imprese in Europa. Ma i profitti sono destinati a risentire in modo più evidente della crescita più debole e dell'aumento del costo del debito, con le previsioni sugli utili di consenso soggette ad aggiustamenti. Le valutazioni sono care: il rapporto prezzo/utili a termine dell'S&P500 corrisponde ai livelli della scorsa estate, ma nel frattempo i rendimenti reali a 10 anni sono aumentati da praticamente zero a oltre l'1,5 per cento, un altro divario degno di nota. Allo stesso modo, i premi al rischio sugli spread HY sono inferiori rispetto all'inizio dell'anno, sfidando le evidenze di una restrizione del credito, l'aumento dei costi di rifinanziamento e l'aumento delle insolvenze. I titoli di stato ed il credito Investment Grade in Euro non hanno perso il loro appeal, soprattutto grazie a un carry interessante. I titoli del Tesoro Usa beneficiano inoltre della prospettiva di rendimenti inferiori a medio termine e di buone proprietà di copertura in caso di riduzioni del rischio. Ci piace la parte centrale delle obbligazioni core dell'Area Euro, mentre preferiamo le scadenze più brevi nell'Europa meridionale che sono meno esposte a un certo ampliamento degli spread. L'incombente recessione negli Stati Uniti e il potenziale vantaggio della Fed in un ciclo di allentamento - conclude - indicano una rinnovata debolezza del Dollaro Usa nei prossimi mesi. (Rin)