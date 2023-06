Corea del Sud: prosegue operazioni di recupero di resti del razzo vettore nordcoreano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha ribadito la volontà di ritentare l'immissione nell'orbita terrestre del suo primo "satellite militare da ricognizione" nel prossimo futuro, dopo il fallimento del lancio tentato il 31 maggio, apparentemente causato da un'avaria al sistema propulsivo del razzo vettore. Kim Yo-jong, sorella del leader nordcoreano Kim Jon-un e vicedirettrice del Comitato centrale del Partito del lavoro, ha dichiarato in una nota rilanciata dai media ufficiali che il satellite verrà "certamente collocato correttamente in orbita e inizierà la sua missione nel prossimo futuro". La sorella del leader nordcoreano ha aggiunto che il lancio di satelliti è un "diritto sovrano" della Corea del Nord, e che le critiche degli Stati Uniti e dei loro alleati regionali costituiscono una violazione "del diritto della Repubblica Popolare Democratica di Corea di utilizzare lo spazio esterno". Il sito web "38 North", specializzato nell'analisi di foto satellitari della Corea del Nord, riferisce che la base missilistica nordcoreana di Tongchang-ri, utilizzata per il lancio del 31 maggio, esibiva grande attività già quattro ore dopo il fallimento del lancio, a dimostrazione del fatto che Pyongyang intende procedere a un secondo tentativo in tempi rapidi. (segue) (Git)