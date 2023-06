© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Pakistan, Bilawal Bhutto Zardari, sarà in visita in Iraq da oggi al 7 giugno, su invito dell’omologo, Fuad Hussein, con cui avrà un approfondito colloquio. Il ministro pachistano incontrerà la leadership irachena e in occasione della visita saranno firmati “importanti accordi”. Lo riferisce il ministero degli Esteri di Islamabad. (Inn)