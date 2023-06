Ucraina: Kiev pubblica filmato propagandistico in vista dell'offensiva di primavera - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Il ministro della Difesa ucraino, Oleksii Reznikov, ha pubblicato un filmato propagandistico in vista dell’offensiva di primavera. Nel video, in cui una serie di soldati ucraini fanno il gesto di invitare al silenzio, appaiono scritte che sottolineano il medesimo messaggio: "I piani amano il silenzio. L'inizio non sarà annunciato”.(Kiu)