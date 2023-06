Suriname-India: presidente Murmu in visita a Paramaribo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguire, la presidente della Repubblica dell’India sarà in visita in Serbia, dal 7 al 9 giugno, su invito dell’omologo Aleksandar Vucic, con cui avrà un colloquio bilaterale. A Belgrado Murmu incontrerà anche la prima ministra Ana Brnabic, e il presidente dell’Assemblea nazionale (il parlamento unicamerale), Vladimir Orlic. Il suo programma di impegni prevede anche la partecipazione a un evento d’impresa e un’interazione con una rappresentanza della comunità indiana. La visita di Murmu sarà la prima in assoluto scambiata dai due Paesi a livello di capi di Stato. (Inn)