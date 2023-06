© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella regione russa di Kaluga, due droni sono caduti sull'autostrada federale M3 vicino ai villaggi di Zizdra e Duminichi. In un messaggio pubblicato su Telegram, il governatore della regione, Vladislav Shapsha, ha spiegato che non c'è stata nessuna detonazione e che l'area coinvolta è stata isolata. I servizi competenti stanno operando sul posto per stabilire i dettagli dell'accaduto. (Rum)