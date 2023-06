Sardegna: Cagliari candidata a Capitale Europea Verde 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cagliari è tra le dieci città candidate per l’edizione 2025 del prestigioso premio European Green Capital Award, iniziativa proposta dalla Commissione Europea: Cagliari, Brescia e Novara per l’Italia; Logroño per la Spagna; Guimarães per il Portogallo; Poznan e Rzeszow per la Polonia; Graz per l’Austria; Brasov per la Romania; infine Vilnius per la Lituania. Dopo il secondo posto dello scorso ottobre 2022 dietro alla spagnola Valencia, il capoluogo sardo si ripropone per il titolo di Capitale Europea Verde, concorso che premia la città europea che si è maggiormente distinta sulle politiche di sostenibilità nelle tematiche del verde, del ciclo dei rifiuti, della mitigazione e dell’adattamento ai cambiamenti climatici, della qualità dell’acqua, dell’aria, dell’inquinamento acustico. Nelle prossime settimane la segreteria del premio renderà noti i finalisti che si contenderanno l’ambito premio a Tallinn (Capitale Verde 2023) il 5 ottobre 2023. (segue) (Rsc)