Sardegna: Cagliari candidata a Capitale Europea Verde 2025 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cagliari presenta la sua candidatura per il 2025 forte del secondo posto dello scorso anno - commenta il sindaco Paolo Truzzu - e dei tanti progetti in essere, che renderanno la nostra città ancor più verde e a misura di cittadino: mi riferisco ai progetti di forestazione, che prevedono la messa a dimora di 45mila nuovi alberi in città, al rifacimento di 52 giardini scolastici, al recupero di 24 aree verdi e 9 aree giochi, al nuovo parco urbano di Via Roma; agli interventi di riqualificazione dei viali storici, da Viale Buon Cammino a Viale Trieste; agli interventi sulla mobilità sostenibile e agli incentivi all’utilizzo dei mezzi pubblici; al completamento dell’intervento di sostituzione delle lampade dell’illuminazione cittadine; al miglioramento del servizio di raccolta differenziata. Tutti questi interventi, alcuni già realizzati, altri in corso di realizzazione, puntano a rendere Cagliari più sostenibile ed esempio per la nostra isola: per questo motivo, in questa edizione l’Amministrazione ha voluto coinvolgere con ancor più forza che in passato anche la Città Metropolitana, in quanto le politiche della sostenibilità non riguardano solo i confini comunali, ma si estendono compiutamente a tutta l’area metropolitana". (segue) (Rsc)