Sardegna: Cagliari candidata a Capitale Europea Verde 2025 (3)

- "La segreteria di European Green Capital Award - aggiunge il Vice Sindaco Giorgio Angius - ha reso note le dieci città candidate per il 2025: per l’Italia, oltre a Cagliari, ci saranno Brescia e Novara; per la Spagna ci sarà Logroño; Guimarães rappresenterà il Portogallo; per la Polonia ci saranno Poznan e Rzeszow; per l’Austria ci sarà Graz; a rappresentare la Romania ci sarà Brasov; infine Vilnius per la Lituania. Nelle prossime settimane, dopo la valutazione dei dossier di candidatura, sapremo chi avrà accesso alla finale di Tallinn, dove verrà resa nota la città vincitrice. La giuria sarà composta dai più importanti tecnici europei, che giudicheranno le performance delle finaliste su sette indicatori". (Rsc)