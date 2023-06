Pnrr: Tajani, attriti con Commissione Ue sono “frutto di un fraintendimento, niente di più”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attriti sul Pnrr italiano con la Commissione Ue sono “frutto di un fraintendimento, niente di più”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un’intervista al “Corriere della Sera”. "Tanti Paesi stanno rivedendo i loro piani, quello che accade anche per l’Italia è del tutto normale", ha avvertito il ministro. A proposito della Corte dei conti, Tajani ha spiegato che “non c’è nessun attacco da parte nostra alla Corte, nulla di strano nel fatto che si proroghi una norma varata dal precedente governo sui controlli non concomitanti ma successivi sulle spese". (Res)