Germania: Merz (Cdu) esclude ogni collaborazione con i nazionalconservatori di Afd (2)

- Nelle ultime settimane, Afd ha raggiunto il massimo storico del 18-19 per cento, divenendo la seconda forza politica in Germania a pari merito con la Spd e seconda all'Unione, gruppo popolare formato al Bundestag dalla Cdu con l'Unione cristiano-sociale (Csu), che è al 28-30 per cento. Per Merz, l'avanzata di Afd dipende dal lavoro “tecnico e politico” insufficiente da parte del governo del cancelliere Olaf Scholz. Al riguardo, il presidente della Cdu ha evidenziato che “non l'opposizione, ma l'esecutivo è responsabile della situazione” in Germania e “il governo alimenta Afd”. Merz ha, infine, affermato che il proprio partito “non è soddisfatto” dal 30 per cento dei consensi raggiunto nei sondaggi ed è determinato a superare tale soglia. Afd è classificata come sospetta organizzazione estremista di destra dall'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence interna della Germania. (Geb)