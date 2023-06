Ue: Crosetto, Bruxelles miope in Africa e ideologica sul clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Bruxelles non capisce l'importanza del'Africa e l'ideologia sul clima danneggia l'economia. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un'intervista al quotidiano “Libero”. L’Unione europea “sbaglia molto. Intanto fatica a capire che se l’Africa, col suo miliardo e 200 milioni di abitanti, rappresenta un problema oggi per l'Europa, tra vent'anni, quando sarà popolata da due miliardi e mezzo di persone, rappresenterà la morte certa del nostro continente”, ha avvertito Crosetto. “E poi la Ue non capisce che l'Africa sta finendo sotto l'influenza di Cina e Russia, che vanno lì per prendere terreno coltivabile, acqua, minerali e terre rare. Lo stesso approccio con cui ci sono andati i colonizzatori europei nei secoli scorsi”, ha continuato il ministro. L’Europa dovrebbe rispondere “facendo crescere in Africa la ricchezza autoctona: ospedali, scuole, università, fabbriche, lavorazione dei prodotti, agricoltura”. Finora non è esistito “un approccio dell’Ue”. “Ogni Paese europeo agisce per conto proprio, con l'obiettivo di portare acqua al mulino nazionale. Una politica miope e senza strategia, soprattutto quando si trova ad affrontare quella cinese”, ha denunciato Crosetto. A proposito del Piano Mattei, il ministro ha dichiarato: “L'idea di Giorgia Meloni è questa. Essere l'ariete di un piano che faccia crescere economicamente l'Africa. L`Italia da sola non può riuscirci, ma siamo gli unici che cercano di farlo. Stiamo seminando questa idea in tutte le riunioni che facciamo a livello internazionale e poco per volta sta attecchendo. Tutti i Paesi africani lo hanno capito e ci guardano con attenzione e rispetto”. Sul tema del clima, Crosetto ha affermato che il vicepresidente della Commissione Ue, Frans Timmermans, “porta avanti la proprie convinzioni in modo ideologico” e “disconnesso dalla realtà”. “Incarna un approccio integralista, negativo per l'economia europea e privo di solidarietà. Lo stesso approccio integralista che abbiamo visto quando è stata fatta quasi morire la Grecia pur di non aiutarla. Si è preferito che aumentasse la mortalità infantile piuttosto che concedere ad Atene un aiuto economico che per l’Europa sarebbe stato ridicolo”, ha detto Crosetto. (Res)