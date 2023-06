Siria: delegazione russa arrivata a Damasco per incontro su rimpatrio rifugiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione russa è arrivata ieri nella capitale della Siria, Damasco, per partecipare al sesto incontro congiunto per il rientro dei profughi e degli sfollati siriani che inizierà oggi e si concluderà il prossimo 9 giugno. Lo ha riferito il quotidiano panarabo “Al Arabi al Jadid”, spiegando che la riunione entra nel quadro del coordinamento siriano-russo per il rientro dei profughi e degli sfollati siriani e prevede incontri a Damasco, Latakia e in altre città. I colloqui proseguiranno nei prossimi giorni per dare seguito alla Conferenza internazionale sul ritorno dei rifugiati siriani che si è svolta nel novembre del 2020. Le attività prevedono incontri tra gli organi ministeriali di coordinamento di Siria e Russia alla presenza dei rappresentanti delle Nazioni Unite, del Comitato internazionale della Croce rossa e di altre organizzazioni umanitarie. L’ultimo incontro congiunto si era svolto nell’ottobre del 2022 a Damasco. (Lib)