Regno Unito: Starmer, nucleare è "parte fondamentale" del mix energetico del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader laborista britannico Keir Starmer ha descritto l'energia nucleare come una "parte fondamentale" del mix energetico del Regno Unito, e ha affermato che il suo partito "spingerà" il nucleare per "abbassare le bollette energetiche delle famiglie, creare posti di lavoro e garantire la sicurezza energetica del Regno Unito". Starmer ha inoltre accusato i conservatori di un fallimento "caotico" nel tentativo di aprire centrali nucleari durante i 13 anni in cui è stato al potere. Come ha riferito il quotidiano "The Guardian", il leader laborista visiterà oggi Hinkley Point C nel Somerset, uno dei numerosi nuovi impianti atomici ancora non operativi nonostante abbia ricevuto la licenza nel 2012. La promessa di Starmer di bloccare nuove esplorazioni di petrolio e gas nel Mare del Nord e concentrarsi sull'energia nucleare è un elemento chiave della piattaforma ambientale del Labour. (Res)