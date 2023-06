Regno Unito: "The Times", governo ha usato tre gruppi Whatsapp per decisioni su pandemia Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ministri e funzionari britannici hanno utilizzato numerosi gruppi Whatsapp per prendere decisioni cruciali sulla pandemia di Covid-19. È quanto ha rivelato in esclusiva il quotidiano "The Times", che ha riferito dell'esistenza di tre gruppi sull’applicazione di messaggistica istantanea che hanno svolto un ruolo fondamentale nella risposta del governo alla pandemia. La scorsa settimana il governo ha chiesto una revisione giudiziaria della decisione della presidente dell'inchiesta sul Covid-19, la baronessa Hallett, di richiedere tutti i messaggi scambiati dall'allora premier Boris Johnson con altri ministri e funzionari durante la pandemia. Il governo ha affermato che la richiesta di questo materiale "inequivocabilmente irrilevante" violerebbe la privacy di ministri e funzionari. La disputa legale ha sollevato interrogativi sull'uso di Whatsapp nel governo sia durante la pandemia che successivamente. (Rel)