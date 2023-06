Kuwait: viceministro Esteri riceve funzionario Onu, focus su sicurezza alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mansour Alotaibi, viceministro degli Esteri del Kuwait, ha ricevuto Abdullah Dashti, coordinatore delle Nazioni Unite per l’iniziativa del Mar Nero per il grano, l’accordo raggiunto tra Ucraina e Russia per consentire la ripresa delle esportazioni di grano attraverso i porti ucraini. Lo ha riferito l'agenzia di stampa del Kuwait “Kuna”, secondo la quale durante l’incontro i due hanno discusso di alcuni temi relativi alla sicurezza alimentare globale. Nel luglio del 2022, le Nazioni Unite e la Turchia hanno mediato per la realizzazione dell’accordo sui cereali in seguito all’inizio del conflitto in Ucraina nel mese di febbraio dello stesso anno. (Res)