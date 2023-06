Arabia Saudita: inaugurato impianto indipendente di desalinizzazione dell'acqua Jubail 3A

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia saudita per le energie rinnovabili Acwa Power ha inaugurato Jubail 3A, il primo impianto indipendente di desalinizzazione dell’acqua. Lo ha reso noto il sito web d’informazione economica “Trade Arabia”, secondo il quale l’impianto è stato realizzato insieme alla Gulf Investment Corporation (Gic) e la società Al Bawani Water & Power (Awp). Il progetto da 650 milioni di dollari, ideato dalla società per la desalinizzazione dell’acqua del Regno, Jazlah, e situato a Jubail, nell’est del Paese, è il primo del suo genere grazie alla sua integrazione con l’energia fotovoltaica. L'innovativo impianto è anche il primo progetto idrico indipendente nella regione orientale con una capacità produttiva di 600.000 metri cubi di acqua desalinizzata al giorno per soddisfare la crescente domanda idrica. Il progetto comprende un impianto di generazione di energia solare fotovoltaica da 45,5 megawatt, che rappresenterà il 20 per cento del consumo energetico dell'impianto e fornirà acqua pulita a oltre tre milioni di persone a una tariffa record di 0,41 dollari per metro cubo utilizzando la tecnologia dell'osmosi inversa. (Res)