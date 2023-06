Usa: Instagram riattiva profilo del candidato democratico alla presidenza Robert Kennedy Jr.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Instagram ha sbloccato il profilo del candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti Robert Kenedy Jr. Il profilo di Kennedy Jr. - nipote dell’ex presidente Usa John Fitzgerald e figlio dell’ex procuratore generale Robert - era stato permanentemente rimosso da Instagram nel 2021, dopo che la piattaforma social media aveva accusato Kennedy, noto per le sue posizioni "no-vax", di aver diffuso disinformazione in merito alla pandemia di Covid-19. Meta, la società proprietaria dei social media Facebook e Instagram, ha precisato in una nota che i profili dell'organizzazione di Kennedy Jr. non verranno ripristinati. L'organizzazione non profit Children's Health Defense, fondata da Kennedy Jr., era stata sospesa a sua volta da Instagram con l'accusa di disinformazione in merito alla pandemia. Kennedy Jr. aveva denunciato la scorsa settimana l'impossibilità per la sua campagna presidenziale di registrare un profilo su Instagram: "Silenziare un importante candidato politico è profondamente antidemocratico. I social media sono l'equivalente moderno delle piazze: come può funzionare la democrazia se solo alcuni candidati vi hanno accesso?", aveva scritto il candidato democratico su Twitter. Il proprietario di Twitter, Elon Musk, aveva risposto al messaggio invitando Kennedy Jr. a partecipare a un evento in diretta su quel social media, simile a quello che ha fatto da cornice all'annuncio della candidatura presidenziale del governatore della Florida, Ron DeSantis. (Was)