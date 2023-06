Russia: "Nikkei", Mosca sta riacquistando componenti per sistemi d'arma da India e Myanmar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia sta riacquistando componenti per sistemi d'arma precedentemente inviate a india e Myanmar. Lo scrive il quotidiano "Nikkei", sulla base dell'analisi di registri doganali dei tre Paesi. Dall'analisi emerge il riacquisto da parte della Russia di componenti per carri armati e missili precedentemente vendute ed esportate ai due Paesi asiatici. "Nikkei" ipotizza che Mosca si serva delle componenti per l'ammodernamento di vecchi veicoli corazzati da utilizzare nel conflitto in Ucraina. Il quotidiano economico giapponese ha analizzato i dati di sdoganamento di spedizioni dirette in Russia tramite la società statunitense di ricerca commerciale ImportGenius, la società indiana Exim Trade Data e altre fonti. Dai registri emerge ad esempio che UralVagonZavod, che assembla i carri armati delle forze armate russe, ha importato prodotti militari dal Myanmar per un importo pari a 24 milioni di dollari il 9 dicembre 2022; dai registri risulta che le componenti siano state fabbricate proprio dall'azienda russa, e i codici delle merci suggeriscono si tratti di 6.775 sistemi ottici e 200 camere termiche per carri armati. Kbm, un'altra azienda statale russa della difesa che produce soprattutto missili e proiettili d'artiglieria, ha invece reimportato dal ministero della Difesa dell'India sistemi di visione notturna per complessi missilistici terra-aria tra agosto e novembre scorsi. Secondo l'edizione 2023 del rapporto annuale "The Military Balance", edito dal think tank International Institute for Strategic Studies, la Russia dispone di circa 5mila carri armati, perlopiù eredità del vasto arsenale della Guerra fredda. Dopo l'inizio del conflitto in Ucraina, il Paese ha avviato un rapido processo di revisione e ammodernamento di vecchi mezzi corazzati da inviare al fronte. Mosca sarebbe però alle prese con una carenza di sistemi ottici e di puntamento avanzati, a causa delle sanzioni imposte al Paese dagli Stati Uniti e dai loro alleati occidentali. (Git)