Usa: emergenza aerea sui cieli di Washington, velivolo civile si schianta in Virginia

- Due caccia F-16 della Guardia aerea nazionale degli Stati Uniti sono decollati ieri dalla Base aerea di Andrews, nel Maryland, in risposta a una emergenza aerea sui cieli di Washington. Lo ha reso noto il Comando di difesa aerospaziale del Nord-America (Norad), secondo cui gli F-16 sono stati mobilitati per intercettare un piccolo aereo a reazione privato Cessna 560 Citation V in volo sui cieli di Washington, il cui pilota non rispondeva ai tentativi di contatto delle autorità federali per l'aviazione. Gli F-16, autorizzati al volo supersonico per intercettare il Cessna, hanno causato un "boom sonico" avvertito in diverse aree di Washington. Il velivolo civile, raggiunto dai caccia alle 15:20 di ieri, si è poi schiantato nei pressi della Foresta nazionale George Washington in Virginia: secondo le autorità statunitensi, il pilota del velivolo aveva perso i sensi, forse a causa di un malore, e gli F16 erano stati inviati a scortare l'aereo nel tentativo di rianimarlo col rumore dei loro motori a reazione. A bordo del Cessna si trovavano in tutto quattro persone, quasi certamente decedute nello schianto. Le operazioni di ricerca e soccorso sono tuttora in corso. (Was)