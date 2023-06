Thailandia: Commissione elettorale avvia accertamento sull'aspirante premier Pita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione elettorale della Thailandia ha avviato un'accertamento a carico di Pita Limjaroenrat, leader del partito Phak Kao Klai (Andiamo avanti), vincitore delle elezioni parlamentari che si sono tenute in quel Paese il 14 maggio. Pita è oggetto di un reclamo da parte di Ruangkrai Leekitwattana, politico attivista vicino al partito pro-forze armate Palang Pracharat, che ha accusato l'aspirante premier di aver preso parte alle elezioni in violazione della Costituzione, in quanto titolare di una partecipazione azionaria alla società televisiva "iTv Plc". Il vicepremier facente funzioni della Thailandia, Wissanu Krea-ngam, aveva fatto riferimento al reclamo la scorsa settimana, affermando che la partecipazione azionaria potrebbe costare a Pita l'ineleggibilità alla carica di capo del governo. La Costituzione della Thailandia vieta espressamente la partecipazione alle elezioni a quanti detengano partecipazioni azionarie a società dei media. Pita afferma che la partecipazione sia giunta in eredità alla sua famiglia dopo la morte del padre, e che lui ne sia solo l'amministratore. Il leader progressista afferma inoltre che le autorità elettorali siano già state informate dell'esistenza della partecipazione prima del voto. (segue) (Fim)