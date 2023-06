Ucraina: Zelensky al "Wall Street Journal", siamo pronti alla controffensiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate dell'Ucraina sono pronte a intraprendere l'offensiva primaverile nelle aree del Paese occupate dalla Russia. Lo ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky durante una intervista concessa al quotidiano "Wall Street Journal" dalla città portuale di Odessa. "Siamo fortemente convinti che avremo successo", ha dichiarato il presidente ucraino, ammettendo però che la vasta offensiva, preannunciata da mesi, presenta diverse incognite. "Non ho idea di quanto tempo ci vorrà. Ad essere sinceri, potrebbe andare in diversi modi, completamente diversi tra loro. Ma lo faremo, e siamo pronti a farlo", ha affermato il capo dello Stato. Kiev avrebbe voluto ricevere prima dell'inizio delle operazioni un maggior numero e varietà di sistemi d'arma dall'Occidente, inclusi aerei da combattimento F-16, ma "non possiamo permetterci di attendere per mesi", ha detto Zelensky, sostenendo che le forze di terra ucraine siano "più forti e motivate" di quelle russe. Nel corso dell'intervista, il presidente ha espresso preoccupazione per le elezioni presidenziali in programma negli Stati Uniti il prossimo anno, paventando l'ingresso alla Casa Bianca di una amministrazione meno incondizionatamente favorevole allo sforzo bellico di Kiev e al suo ingresso nella Nato. Il presidente ucraino ha anche sollecitato la Cina a esercitare pressioni politiche sulla Russia, e ha chiesto con urgenza l'invio da parte degli Stati Uniti di altri sistemi di difesa aerea Patriot, per far fronte ai massicci attacchi missilistici sferrati dalla Russia contro Kiev e altri obiettivi sul territorio dell'Ucraina. (Was)