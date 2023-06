Corea del Nord: Pyongyang ricava metà della sua valuta estera dai furti informatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti stimano che la Corea del Nord ricavi la metà delle sue entrate di valuta estera da furti e attacchi informatici. Lo ha dichiarato al quotidiano "Nikkei" un alto funzionario anonimo dell'amministrazione del presidente Usa Joe Biden. Secondo il funzionario, Washington intende contrastare maggiormente tali attività, cruciali per il finanziamento dei programmi balistico e nucleare nordcoreani. "Siamo molto preoccupati che i furti di criptovalute, gli attacchi informatici, siano una fonte significativa di finanziamento per il regime a Pyongyang, e temiamo che circa il 50 per cento dei loro ricavi di valuta estera derivi dal furto informatico", ha dichiarato il funzionario. La frequenza e l'entità dei furti informatici effettuati dalla Corea del Nord hanno esibito un forte aumento dal 2018, in contemporanea con l'intensificazione dei lanci di missili da parte di Pyongyang. Il governo della Corea del Sud stima che la Corea del Sud abbia rubato più di 700 milioni di dollari in criptovalute tramite attacchi informatici nel 2022, e centinaia di milioni di dollari attraverso ingegneri informatici nordcoreani impiegati all'estero. (Git)