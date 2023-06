Indo-Pacifico: a Singapore primo quadrilaterale ministri Difesa di Usa, Giappone, Australia e Filippine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stati Uniti, Giappone, Australia e Filippine hanno tenuto il primo incontro quadrilaterale dei rispettivi ministri della Difesa sabato a Singapore, a margine del forum di sicurezza noto come Dialogo di Shangri-La. Il segretario della Difesa Usa Lloyd Austin ha incontro gli omologhi Yasukazu Hamada, Richard Marles e Carlito Galvez; secondo una nota del ministero della Difesa giapponese, i quattro funzionari hanno "riaffermato la comune visione per un Indo-Pacifico libero e aperto, e si sono impegnati a compiere sforzi collettivi per assicurare che tale visione continui a prosperare". Dopo l'incontro, Austin ha scritto su Twitter che il colloqui è servito a "discutere opportunità per espandere la cooperazione tra i quattro Paesi, incluso nel Mar Cinese Meridionale". (segue) (Fim)