Indo-Pacifico: a Singapore primo quadrilaterale ministri Difesa di Usa, Giappone, Australia e Filippine (3)

- L’intervento di Li a Singapore è stato il primo discorso internazionale da lui tenuto da quando è stato nominato ministro della Difesa, lo scorso marzo. Il suo discorso è stato inoltre pronunciato dopo che sabato nello Stretto di Taiwan è stata evitata la collisione fra una nave militare cinese ed una statunitense, episodio avvenuto nel quadro di una missione comune di Canada e Stati Uniti e che ha surriscaldato le già tese relazioni fra Washington e Pechino. In seguito all’accaduto, ritenuto dagli osservatori una provocazione cinese, alla conferenza Li ha formalmente rifiutato di incontrare l’omologo statunitense, Austin Lloyd, mentre sabato sera ha visto il ministro della Difesa canadese, Richard Marles. Quest’ultimo ha lanciato un allarme sul rischio che un errore di calcolo come quello avvenuto in mare nello Stretto di Taiwan possa avere conseguenze devastanti. “Un incidente in quel contesto sarebbe un disastro”, ha dichiarato Marles. Secondo il quotidiano canadese “Global News”, che segue la missione a bordo della fregata nazionale “Hmcs Montreal” e ha assistito all’evitata collisione, la nave della Marina cinese ha aumentato la velocità in prossimità della Uss Chong-Hoon e ha effettuato una brusca virata, tagliandole la rotta e arrivando a meno di 150 metri dalla sua prua. La manovra è stata definita “non professionale” dal comandante dell’Hms Montreal, il capitano Paul Mountford, che ha ritenuto “chiaramente istigato dai cinesi” l’incidente. Quando la nave cinese ha cambiato rotta Mountford ha contattato la nave statunitense invitando il suo equipaggio ad attivarsi per evitare la collisione. A quel punto, il cacciatorpediniere ha invitato i cinesi a non avvicinarsi alla nave, ma alla fine è stata la Uss Chong-Hoon a dover cambiare rotta e rallentare per evitare lo scontro. (segue) (Fim)