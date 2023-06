Indo-Pacifico: a Singapore primo quadrilaterale ministri Difesa di Usa, Giappone, Australia e Filippine (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo intervento al forum di Singapore, Lloyd ha invitato Pechino a riaprire le ve di comunicazione sui temi della sicurezza. “Più parliamo, più possiamo evitare fraintendimenti e calcoli errati che potrebbero portare a crisi o conflitti”, ha sostenuto Austin, che si è detto “profondamente preoccupato (dal fatto) che la Repubblica popolare cinese non sia stata disposta a impegnarsi più seriamente su meccanismi migliori per la gestione delle crisi tra i nostri due eserciti”. Austin si è riferito in modo esplicito alle operazioni condotte da aerei cinesi che effettuano “intercettazioni rischiose di aerei statunitensi e alleati che volano legalmente nello spazio aereo internazionale”. “Non ci faremo scoraggiare da comportamenti operativi pericolosi in mare o nello spazio aereo internazionale”, ha scritto in una serie di tweet riassumendo il suo discorso al vertice, nel quale ha ribadito che “il dialogo non è una ricompensa. È una necessità”. “Per i leader responsabili della Difesa, il momento giusto per parlare è qualsiasi momento, il momento giusto per parlare è ogni volta e il momento giusto per parlare è ora”, ha dichiarato. (Fim)