Business news: Brasile, Pil primo trimestre Pil +4 per cento su anno e +1,9 su trimestre

- Nel primo trimestre del 2023, il prodotto interno del Brasile è cresciuto del 4 per cento su anno e dell'1,9 per cento rispetto al periodo ottobre-dicembre del 2022. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Ibge). Il dato è frutto principalmente della performance del settore dell'agricoltura e allevamento (che da solo rappresenta l'8 per cento del pil nazionale), con una crescita del 18,8 per cento su anno e del 21,6 per cento su trimestre, meglio del comparto dei servizi (+2,9 per cento su anno, +0,6 per cento su trimestre). Segnali meno incoraggianti dall'industria, che ha fatto segnare un incremento dell'1,9 per cento rispetto a gennaio-marzo del 2022, ma un calo dello 0,6 per cento sul quarto trimestre del 2022. A metà maggio, la Banca centrale (Bc) aveva diffuso i dati dell'Indice di attività economica (Ibc-Br) considerato un'anticipazione del pil trimestrale, parlando di una possibile crescita annua pari al 3,87 per cento e del 2,4 sul quarto trimestre 2022. (Brb)