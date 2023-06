Business news: Brasile, nel 2023 energia solare copre il 9,4 per cento della matrice elettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La generazione di energia elettrica da matrice solare in Brasile ha superato a maggio 2023 la soglia dei 21gigawatt (Gw) di potenza distribuita. Lo riferisce l'Associazione brasiliana di energia solare fotovoltaica (Absolar) evidenziando che il solare rappresenta il 9,4 per cento della matrice elettrica del Paese. L'energia distribuita si riferisce agli impianti realizzati dal consumatore in abitazioni, aziende, aziende agricole, edifici pubblici e piccoli appezzamenti di terreno in Brasile. Secondo la mappatura di Absolar, la tecnologia solare fotovoltaica è già presente in 5.527 municipi e in tutti gli stati brasiliani. In totale, il Brasile ha più di 1,9 milioni di impianti fotovoltaici connessi alla rete. (Brb)