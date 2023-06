Business news: ministro Finanze Brasile, Banca del Brics valuta ingresso nuovi membri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governatori della Nuova banca di sviluppo (Ndb), istituzione finanziaria del blocco di paesi in via di sviluppo Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica), hanno avviato le discussioni sull'adesione di nuovi membri. Lo ha detto il ministro delle Finanze del Brasile, Fernando Haddad, in un'intervista con "Agencia Brasil" al termine di un incontro in videoconferenza. "I governatori hanno presentato le loro considerazioni sull'agenda della banca. Si è parlato in generale della necessità di espandere i fondi, studiare l'inserimento di nuovi soci e indirizzare gli investimenti su temi strategici, in particolare gli investimenti nel cosiddetto Sud del mondo focalizzati sulla questione della transizione ecologica", ha detto. L'incontro ha visto il debutto dell'ex presidentessa del Brasile, Dilma Rousseff, come presidente dell'istituzione finanziaria. Un nuovo incontro tra i governatori Ndb e i ministri dell'Economia dei Paesi membri si svolgerà in videoconferenza il prossimo giovedì 1 giugno. (Brb)