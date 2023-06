Usa: boato a Washington, due F-16 intercettano un aereo precipitato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Aeronautica statunitense ha fatto decollare alcuni caccia F-16 in risposta ad un Cessna Citation, un piccolo aereo da turismo, che si è schiantato domenica 4 giugno nel Sud-Ovest della Virginia. Le autorità hanno precisato che i caccia non hanno abbattuto il velivolo, e di stare indagando per verificare se l’aereo abbia violato lo spazio aereo della capitale, Washington, oppure se sia precipitato a seguito di una emergenza. Nel decollare, i due caccia F-16 hanno generato un boato che ha superato la barriera del suono, udibile chiaramente nell’area metropolitana di Washington. Il servizio per le emergenze della capitale ha rassicurato i residenti, informandoli dell’accaduto in un messaggio pubblicato su Twitter. L’Amministrazione federale per l’aviazione ha anche precisato che il Cessna precipitato è partito dall’aeroporto municipale di Elizabethon, in Tennessee, per recarsi a New York. Il velivolo sarebbe precipitato in un’area montuosa e scarsamente popolata. (Was)