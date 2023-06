Difesa: Crosetto, con lo sport condividiamo valori di disciplina, impegno e lealtà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sport e difesa sono “un binomio vincente” che condivide valori quali disciplina, impegno e lealtà. Lo ha scritto su Twitter il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che oggi ha presenziato a piazza Navona a Esercito&Sport, evento organizzato dall'Esercito italiano in occasione della Giornata nazionale dello sport, promossa dal Coni per favorire l'attività sportiva. "Sport e Difesa: un binomio vincente. Disciplina, impegno e lealtà sono valori condivisi tra questi mondi", ha osservato il ministro. “Oggi, il modo migliore per festeggiare la Giornata nazionale dello sport è trascorrerla insieme ai ragazzi per favorire l’attività sportiva tra i più giovani. Proprio come hanno fatto le donne e gli uomini dell’Esercito con l’evento Esercito&Sport”, ha scritto ancora Crosetto su Twitter. Il ministro ha poi definito la manifestazione “bellissima, piena di bambini felici di potersi incontrare con i campioni di ogni specialità sportiva”. All’evento il ministro ha anche incontrato il pugile Francesco Damiani, medaglia d'argento a Los Angeles 1984 e campione del mondo dei pesi massimi WBO, dal maggio 1989 al gennaio 1991. “Direbbe Striscia: separati dalla nascita”, ha commentato Crosetto.(Res)