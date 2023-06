Israele: al via la visita del ministro degli Esteri nelle Filippine e in Corea del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri di Israele, Eli Cohen, ha dato il via a una visita di cinque giorni nel sud-est asiatico, facendo tappa nelle Filippine e nella Corea del Sud. A Manila, Cohen incontrerà il presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. e il ministro degli Esteri Enrique Manalo, e sarà il primo alto diplomatico israeliano a volare a Manila dal 1967, quando Abba Eban visitò la capitale filippina. A Seul, Cohen incontrerà anche l'omologo sudcoreano Park Jin. Cohen guida una delegazione economica israeliana, che a Manila si concentrerà su agricoltura, acqua, energia, salute, preparazione alle emergenze e sicurezza informatica. Gli incontri con le controparti sudcoreane riguarderanno la tecnologia automobilistica, la robotica, le fabbriche intelligenti e l'intelligenza artificiale, secondo una nota del ministero degli Esteri. Israele sta rafforzando i legami “con le crescenti potenze del sud-est asiatico. L'Asia è un continente con un enorme potenziale, di grande importanza per Israele e la sua economia”, ha affermato Cohen prima di partire. L'accordo di libero scambio di Israele con la Corea del Sud, il primo con un paese dell'Asia-Pacifico, è entrato in vigore alla fine del 2022. (Res)